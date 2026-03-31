במסגרת ראיון מיוחד לקראת חג הפסח שישודר במלואו בערוץ 7 בקרוב, מתייחס שר האוצר, יו"ר 'הציונות הדתית', בצלאל סמוטריץ', לטענות על אלימות בני נוער וצעירים יהודיים ביהודה ושומרון.

"תופעות שוליים חברתיות יש בכל חברה", אומר השר סמוטריץ' ומציין כי לטעמו בהתיישבות אחוז השוליים הללו נמוך באופן משמעותי לעומת מגזרים אחרים. "נדמה לי שהתיישבות היא החברה הכי איכותית, ממלכתית, ציונית, שומרת חוק, משרתת, מתגייסת וגם פועלת בסמכות וברשות. הקמפיין של 'אלימות המתנחלים' הוא קמפיין שקרי מראשיתו ועד סופו. הוא לא נועד לפגוע בהתיישבות אלא במדינת ישראל. זה חלק מקמפיין ה-BDS שנועד להשחיר את מדינת ישראל, את צבא ההגנה לישראל ובתוך זה גם את מפעל התיישבות".

"אנחנו הולכים פה על חבל דק. מצד אחד צריך להיזהר לא לשחק לידי הקמפיין הזה, כי כשאתה עוסק בתופעת שוליים אתה מעצים אותה, ובאמת מדובר בשוליים של שוליים של בשוליים, ומצד שני הנזק, מכיוון שלידידים הכי טובים שלנו בעולם קשה להגן על הדבר הזה. לכן התביעה חייבת להיות מהמשטרה", אומר השר סמוטריץ' ומוסיף כי למשטרה הוקצו מיליארדי שקלים ואלפי תקנים של שוטרים לצד טכנולוגיות שונות, ניידות וכיוצא באלה על מנת לבצע את משימותיה. "המשטרה צריכה לפרוע את השטר ולטפל בעניין הזה".

השר מוסיף ומעיר כי בחלק מהמקרים מדובר בנוער שוליים בסיכון והמענים הנדרשים לו מגיעים מתחום החינוך והטיפול שגם הם תוקצבו באופן משמעותי, ובנוסף הוצב פרויקטור במשרד הביטחון, ובמקומות שהדבר נדרש על התופעה לפגוש "אכיפה נוקשה וחד משמעית" בכלים דומים לאלה הנהוגים באזורים אחרים ובתופעות שוליים חברתיות אחרות.

באשר להצעה להחזיר את המעצרים המינהליים, מגיב סמוטריץ' ב"חס וחלילה", ומבהיר: "לא ייתכן מצב שיש כאן אזרחים סוג ד'. מה שאתה לא עושה מול משפחות פשע מאורגן בחברה הערבית אתה לא מרשה לעצמך לעשות כאן".

"יש סט כלים שבו מדינה מנהלת מלחמה מול אויב שרוצה להשמיד אותה ויש כלים שבאמצעותם מדינה דמוקרטית מתוקנת מטפלת בתופעות שוליים חברתיות. אם המשטרה תעבוד בצורה שיטתית ומקצועית, היא תחקור ותעמיד לדין והפרקליטות ובתי המשפט ישימו מאחורי סורג ובריח קבוצה קטנטנה של עבריינים אלימים שכורתים את הענף שההתיישבות יושבת עליו, מכיוון שהם מוציאים דיבתנו רעה, הם נותנים חרב ביד אויבנו להמיתנו".

סמוטריץ' מוסיף ואומר כי "מה שמטריף את מי שמחולל את קמפיין 'אלימות המתנחלים' זה לא האלימות, אלא דווקא המהפכה שאנחנו עושים בסמכות וברשות, בשם מדינת ישראל, עשרות היישובים, מאה וחמישים חוות ששומרות על מיליון דונם, כבישים, הסדרה והכרזה, E-1, הסכמי גג ותוכניות בנייה, זה מה שמטריף אותם. אנחנו הורגים בפועל את הסיכוי חס וחלילה לחלק את הארץ, למסור שטחים ולהקים מדינת אויב בלב ליבה של הארץ. הם לא יכולים להתמודד כי אנחנו עושים את כל זה בסמכות וברשות ולכן הם נצמדים לתופעות שוליים שאותם צריך לעקור אבל להיזהר שלא לשחק לידי הקמפיין הזה שכולו שקר".