הרמטכ"ל, אייל זמיר אירח בימים האחרונים את מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר. במסגרת הביקור שוחחו המפקדים על חשיבות שיתוף הפעולה בין הצבאות במערכה מול איראן ותיאמו את השלבים הבאים.

"צה"ל וצבא ארצות הברית נלחמים ביחד מתוך אינטרסים וערכים משותפים, באמון מלא, בהערכה הדדית, כתף אל כתף - הם ידידי אמת. בפעולה מסונכרנת ומתואמת, אנחנו תוקפים ופוגעים יחד במשטר הטרור האיראני ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא היו בה מעולם. אנחנו נמצאים בקשר הדוק ויום יומי עם שותפינו לדרך מצבא ארצות הברית כחלק משעון הלחימה", אמר זמיר.

הוא מוסיף כי "יש כאן אינטרס משותף - מחויבות להסרת איום קיומי, מישראל, ומעל האיזור כולו. אלו ימים היסטוריים, שתוכננו בקפידה. מערכי המודיעין, ההגנה האווירית, הלוגיסטיקה ומערכים נוספים פועלים לילות כימים יחד עם מקבליהם בצבא ארה"ב. חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי פועלים יחדיו מעל שמי המזרח התיכון ומאפשרים את קצב ההתקדמות ועומק הפגיעה אליה הגענו".

לדבריו "לא נעצור ובתקופה הקרובה נעמיק את הישגינו ונמשיך בפעולות להחלשת המשטר האיראני. השותפות האסטרטגית עם בת בריתנו היא נקודת עוצמה אדירה וחסרת תקדים. אני בקשר יום יומי עם מפקד סנטקום - אדמירל בראד קופר, מפקד מבריק וחכם - לא יכלתי לבקש יותר מהשותפות האמיצה הזו. ציר הטרור שבנה משטר הטרור האיראני מתחיל להתפורר, ואנחנו נמשיך להכות בו עד להשגת יעדינו. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לפעולה האמיצה והנחושה של צבא ארצות הברית והשת"פ הייחודי שנוצר ביננו".