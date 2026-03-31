תיעוד: השמדת משגר שהיה מכוון לעבר ישראל צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 146 בפיקוד הצפון איתרו עשרות קני משגרי טילים טעונים ומכוונים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל.

מתחילת מבצע 'שאגת הארי' צה"ל השמיד יותר מ-180 משגרים ברחבי לבנון.

בפעילות של לוחמים מחטיבת החשמונאים בפיקוד חטיבה 300, אותרו עשרות משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל במרחב ראמיה שבדרום לבנון.

בתוך זמן קצר המשגרים והרקטות הושמדו. כוחות האוגדה איתרו משגר שירה לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום והשמידו אותו מהאוויר.

חיל האוויר וכוחות חטיבת האש 213 השמידו עשרות רבות של תשתיות טרור, בהן עמדות שיגור טילי נ"ט, עמדות תצפית, פירים תת-קרקעיים, מחסני אמצעי לחימה ודירות מבצעיות.