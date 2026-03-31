תיעוד מטהרן: תקיפת יעדים איראניים

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלים בשעות הבוקר המוקדמות מטס תקיפה נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במטס זה, צה"ל המשיך במאמץ המרכזי להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות, במסגרתו הוטלו יותר מ-80 חימושים לעבר מגוון תשתיות של המשטר ובהם: אתר ייצור רכיבים הכרחיים למנועי טילים בליסטיים, אתר ששימש לעריכת ניסויים עבור מנועי טילים בליסטיים ואתר ייצור של מערכות הגנה אוויריות.

במקביל, צה"ל תקף תשתיות נוספות במטה המרכזי של חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן, לצד אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים ואתרי מערכות הגנה אוויריות.

מעין הטיל: תיעוד דרמטי מתקיפת מערכי ההגנה בלב טהרן

צה"ל השלים ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות לעבר תשתיות של המשטר האיראני. בתיעודים מיוחדים שפורסמו אחר הצהריים (שלישי) נחשפו תקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן לעבר מערכות הגנה אוויריות ברחבי טהרן.

לצד הפגיעה במערך ההגנה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, ביצע ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות לפגיעה במטרות של המשטר ובהם משגרי טילים בליסטיים מוכנים לשיגור ואתרי ייצור אמצעי לחימה.