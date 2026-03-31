ממשלת הרשות הפלסטינית הנחתה את משרד החוץ ליזום קמפיין בינלאומי דחוף כדי להביא ללחץ על ממשלת ישראל לבטל את החוק שאישרה אמש הכנסת בנוגע להוצאה להורג של מחבלים.

חוק עונש מוות למחבלים (התשפ"ו-2026) אושר סופית בכנסת ב־30 במרץ 2026, בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 62 בעד מול 48 נגד (ואחד נמנע).

החוק מאשר הטלת עונש מוות על מחבל שגרם בכוונה למותו של אדם במסגרת מעשה טרור, במיוחד אם המטרה הייתה לפגוע בקיומה של מדינת ישראל.

בישיבה השבועית ברמאללה (שלישי) טענה הממשלה הפלסטינית כי החוק הזה מבטא מדיניות "הרג ואפליה" מכוונת של ממשלת ישראל נגד העם הפלסטיני.

לדברי הממשלה הפלסטינית, החוק החדש לא יביא ביטחון או שלום, אלא יחשוף את הדומיננטיות של הימין הקיצוני בקבלת ההחלטות ובחקיקה בישראל, תוך התעלמות מהחוק הבינלאומי ההומניטרי ואמנת ז'נבה.

הממשלה הפלסטינית קראה למהלך ערבי, בינלאומי ואיסלאמי דחוף כדי למצות את הדין עם ישראל ולהטיל עליה סנקציות מרתיעות, ולספק הגנה לאסירים הפלסטינים.

לרגל "יום האדמה" המצוין היום הדגישה הממשלה הפלסטינית את הדבקות בזכויות הלאומיות הלגיטימיות, ובראשן הזכות לחירות, להגדרה עצמית ולשיבת הפליטים.