יש לו כבר בתי מלון, בניינים, מוסדות, אפילו ספינת קרב על שמו, וכעת יהיה לנשיא טראמפ גם שדה תעופה על שמו.

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, חתם על הצעת חוק שתשנה את שמו של שדה התעופה בפאלם ביץ' לשמו של הנשיא דונלד ג'יי טראמפ.

על פי הודעת משרדו של דה סנטיס "נמל התעופה הבינלאומי של פאלם ביץ' ישונה ל'נמל התעופה הבינלאומי על שם הנשיא דונלד ג'יי טראמפ'.

הצעד יתבצע בכפוף לאישור מנהל התעופה הפדרלי, ובהתאם להסכמי זכויות". החוק החדש ושינוי השם של שדה התעופה אמורים להיכנס לתוקף בתאריך 1 ביולי. לפני שניתן יהיה לשנות את שם שדה התעופה, יש להגיש בקשה רשמית למנהל התעופה הפדרלי, אשר לאחר מכן יצטרך לבצע שינויים במאגרי מידע שונים של תרשימי טיסות וניווט, וכן לשנות את שלטי שדה התעופה.

טראמפ עצמו נוהג לנחות בשדה התעופה בפאלם ביץ' בדרכו חזרה לאחוזת מאר-א-לאגו. בשנה שעברה הכריז המושל דה סנטיס כי הוא פועל גם להקים ספריה נשיאותית של טראמפ במיאמי.

בעבר נמסר כי הנשיא עצמו העלה את הרעיון לשנות את שמו של שדה התעופה הבינלאומי דולס בוושינגטון ל"שדה התעופה על שם דונלד ג'יי טראמפ", אולם ההצעה לא קודמה.