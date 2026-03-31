ארגון הטרור חיזבאללה מפרסם (שלישי) פרטים על הפעולה שבה נהרגו אמש ארבעה חיילי צה"ל במהלך פעילות מבצעית של סיירת נח"ל (יחידה 934, חטיבת הנח"ל) בדרום לבנון.

על פי הודעת דובר צה"ל, כוח צה"ל זיהה חוליות מחבלים של חיזבאללה, התפתחה היתקלות מטווח קצר שבה נהרגו ארבעת החיילים ונפצעו לוחם אחד באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני.

חיזבאללה טוען כי אמש ניהלו מחבליו שלושה עימותים רצופים עם כוחות צה"ל בתוך הכפר עיינאתא, בין השעות 12:00-17:00, באזורי ג'דמאתא וא-סדר, במהלכם פגעו בטנק מרכבה בטיל מונחה, וכי בשעה 19:45 פגעו במפקדה של כוחות צה"ל בעיינאתא באמצעות טיל מדויק.

ובתוך כך, הדובר החדש של גדודי אל-קסאם, שאף הוא מכונה "אבו עוביידה", קורא לחיזבאללה להגביר את מאמציו לחטוף חיילים ישראלים במטרה לשחרר את האסירים הפלסטינים והערבים מבתי הכלא הישראליים.

לדברי דובר אל-קסאם, הג'יהאד שמנהל חמאס נגד ישראל הוכיח כי "הדרך הקצרה ביותר לשחרור האסירים היא באמצעות ההתנגדות", וחיזבאללה צריך להשלים את משימת שחרור האסירים הביטחוניים באמצעות חטיפת חיילים.