נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שלישי) לעיתון "ניו יורק פוסט" כי המלחמה עם איראן "לא תימשך עוד הרבה זמן".

לדבריו, מצר הורמוז ייפתח "אוטומטית" עם נסיגת הכוחות האמריקנים. טראמפ הוסיף כי מדינות אחרות המשתמשות במצר יכולות לפתוח אותו בעצמן: "לא נשאר להם כוח. תנו למדינות שמשתמשות במצר ללכת ולפתוח אותו".

הוא הדגיש כי המטרה העיקרית הייתה שלילת היכולת הגרעינית של איראן, והכריז: "אנחנו לוקחים להם את יכולות הגרעין, וכבר השגנו שינוי משטר". הנשיא סירב להגיב לשאלות על משא ומתן אפשרי בתיווך פקיסטן.

במקביל, פנה טראמפ למדינות אירופה ברשת החברתית Truth וכתב: "איראן הושמדה, לכו למצר הורמוז וקחו את הנפט שלכן". שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', חיזק את הדברים ואמר כי הימים הקרובים יהיו מכריעים עבור המשטר בטהרן. הגסת' הבהיר כי הנשיא מעוניין להגיע להסכם, אך איים כי "אם איראן לא תסכים, נמשיך בתקיפות בעוצמה מתגברת. אם הם חכמים - הם יחתמו על עסקה".