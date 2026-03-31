שישה מטחים כבדים בתוך כחצי שעה הערב (שלישי) לעבר אזורים נרחבים בצפון: לפחות 40 רקטות נורו מלבנון ואזעקות הופעלו ברצף במשך דקות ארוכות מחיפה והקריות ועד לקריית שמונה.

כוחות המשטרה וההצלה דיווחו עד כה על שש זירות נפילה באזורים שונים. בקריית ים נפלו שברי יירוט. ממד"א נמסר כי עד כה לא דווח על נפגעים כתוצאה מהמטח.

לפני כן הופעלו אזעקות בגליל בעקבות שיגורים של מספר כטב"מים מלבנון. גם במקרה זה האזעקות נמשכו דקות ארוכות עד ליירוט חלק מהכטב"מים.

כ"ץ: נישאר בלבנון עד הליטני אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (שלישי) הערכת מצב מיוחדת ב"בור" בקריה בתל אביב, והצהיר כי פעילות צה"ל בלבנון נועדה להגן על תושבי הצפון ולהסיר איומים ישירים, "החיילים נלחמים בגבורה ומתוך מודעות גבוהה לחשיבות המשימה וכל העם חייב לחבק את הלוחמים הגיבורים ואת משפחותיהם ולאמץ אותם חזק אל לבו".

כ"ץ תיאר את הפעילות הקרקעית כהתקדמות משמעותית: "הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים, מטהרים אותם ממחבלי החיזבאללה ומשמידים את תשתיות הטרור שהוקמו שם ואת אמצעי הלחימה, והורסים את הבתים שמשמשים כמוצבי חיזבאללה לכל דבר".

בהתייחס ליעדים קדימה, אמר כי בסיום הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון וישלוט בשטח עד נהר הליטני, כולל גשרי הליטני, תוך חיסול כוחות רדואן והשמדת אמצעי הלחימה באזור.

הוא הוסיף כי המדיניות תהיה דומה לזו שננקטה ברצועת עזה: "תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, וכל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו - בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה, כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון".

כ"ץ הדגיש כי ישראל פועלת גם נגד ירי תלול מסלול מאזורים נוספים בלבנון, וכי המאמץ יימשך ואף יוגבר.

לדבריו, המטרה האסטרטגית היא להפריד את לבנון מהשפעת איראן, לפגוע ביכולות חיזבאללה ולהסיר את האיום מעל אזרחי ישראל: "אנחנו נחושים להפריד את לבנון מזירת איראן - ולעקור את שיני הנחש ולהסיר מהחיזבאללה את יכולת האיום, ולשנות אחת ולתמיד את המצב בלבנון עם נוכחות ביטחונית של צה"ל במקומות הנדרשים - תוך אכיפה קפדנית והרתעה מוחלטת. בדיוק כמו בסוריה ובעזה - כך גם בלבנון".