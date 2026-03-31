דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, טוען הערב (שלישי) כי בידי צה"ל לא הייתה התרעה לירי נרחב שצפוי מלבנון.

בהצהרה שנשא, דקות לאחר שעשרות רקטות וכטב"מים שוגרו לצפון הארץ, הדגיש דפרין כי בידי הצבא לא היו הערכות מוקדמות בנוגע לירי.

לדבריו "התמרון בלבנון דוחק את האויב צפונה ומרחיק את האיום מהיישובים. עד כה תקפנו כ-2,500 מטרות בלבנון וחיסלנו כ-900 מחבלי חיזבאללה".

הוא התייחס גם למחסור בחיילים במהלך המלחמה. "המצב בלתי נסבל עבורנו. יש צורך בחוק שיביא חיילים לצה"ל. הרמטכ"ל לא תומך או מתנגד לחוק כזה או אחר". דפרין פנה לציבור לקראת החג ואמר: "אני רוצה להדגיש אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. חשוב שתמשיכו להישמע להנחיות ולשמור על עצמכם".