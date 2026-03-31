ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים במלאת חודש למלחמה נגד איראן והצהיר כי "בחג החירות הזה ישראל חזקה מתמיד.

"המחיר שגבינו מאיראן לא הסתכם רק בכסף. הנחתנו מתחילת מלחמת התקומה עשר מכות על ציר הרשע. מכת חמאס בעזה, מכת חיזבאללה בלבנון, מכת אסד בסוריה, מכת ארגוני הטרור ביו"ש, מכת החות'ים בתימן ועוד חמש מכות איראן: הגרעין, הטילים, תשתיות המשטר, כוחות הדיכוי ומכת בכורות - ובמקרה שלנו מכת בכירים", הדגיש נתניהו.

הוא הוסיף "משטר האייתולות הוציא כמעט טריליון דולר במהלך השנים עבור המאמץ האדיר לכלות אותנו. הטירליון ירד לטימיון. המשטר באיראן חלש מאי פעם, במוקדם או במאוחר נחזה בנפילתו".

לדבריו "בנוסף, הערנו את העולם לסכנה שאיראן מהווה לאנושות כולה. היום אין מי שלא מבין את גודל הסכנה. בעבר נלחמנו לבד, היום נלחמים כתף אל כתף עם ארה"ב ויוצרים בריתות חדשות באזור נגד האיום האיראני. אני מקווה שבקרוב אוכל לספר לכם על הבריתות הללו".