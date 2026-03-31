משרד הפנים של עיראק אישר ​​כי עיתונאית זרה נחטפה הערב על ידי אלמונים. העיתונאית האמריקנית עובדת באל-מוניטור ומסקרת את האזור.

בהודעה הרשמית של עיראק נאמר: "כוחות הביטחון פתחו מיד במבצע ללכידת העבריינים, ופעלו על סמך מידע מודיעיני מדויק. התבצע מעקב אחר תנועותיהם של החוטפים. המרדף הביא למציאת רכב השייך לחוטפים, שהתהפך כאשר ניסה להימלט. כוחות הביטחון הצליחו לעצור את אחד החשודים ולתפוס את אחד מהרכבים ששימשו לפשע.

עוד נאמר: "המשרד מאשר כי מתקיימים מאמצים לאתר את המעורבים הנותרים, להבטיח את שחרור העיתונאית ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים הנדרשים נגד כל המעורבים במעשה, בהתאם לחוק. החקירה עדיין נמשכת כדי לחשוף את נסיבות האירוע ופרטים נוספים ימסרו בהמשך. משרד הפנים מאשר כי הוא מחויב לא לאפשר כל ניסיון לערער את היציבות הביטחונית או לפגוע באורחים זרים".