סערה בעולם העלוני השבת: מאמר שפורסם בעלון "הדור", שבו קיבל פעיל השמאל נאור נרקיס במה להגיב לטור ביקורתי של העיתונאי עקיבא נוביק, עורר גל תגובות חריף בציבור הדתי-לאומי ומחוצה לו.

נרקיס, המוכר ברשתות החברתיות כדמות פרובוקטיבית המקדם אג'נדה של חילון בקרב חרדים ודתיים, זכה לביקורת חריפה מצד הפרשן עמית סגל.

סגל צייץ בחשבון ה-X שלו: "הציונות הדתית הליברלית, ההגונה, הערכית והמוסרית, קווים לדמותה: מעניקים עמוד בעלון השבת 'הדור' לנאור נרקיס. איזה אובדן דרך".

הרב אברהם סתיו, מבכירי העלון ואחד הכותבים המרכזיים בו, בחר להשיב למבקרים ולהסביר את הרציונל מאחורי ההחלטה. בפוסט שפרסם, הדגיש הרב סתיו כי "נרקיס הוא פעיל שמאל חילוני קיצוני. הפרובוקציות וההטרלות שלו הן שטחיות ולפעמים גובלות באלימות. אך מכיוון שהוא נמצא שם, מטריל ובועט, היה ערך בטור של עקיבא נוביק מן השבוע שעבר ('נרקיסיזם') שהציג אותו בשטחיותו ובקיצוניותו".

הרב סתיו הוסיף: "‏אם יש דבר שאנשי קצה 'ליברלים' ניזונים ממנו, הוא הטיעון שמפחדים מן האמת שהם נושאים. לכן כשנרקיס ביקש להגיב לטור של עקיבא, נענינו בחיוב. ראינו חשיבות בכך שהציבור יוכל לשפוט באופן ישיר את האיש ועמדותיו. ולמען הסר כל צל של ספק צירפנו תגובה שמבהירה מהי עמדתנו ביחס לדבריו".

עם זאת, הסביר הרב: "‏עלון 'הדור' משתדל מאז היווסדו לקיים שיח פתוח והוגן גם עם עמדות קצה, מימין ומשמאל, ולהתמודד בלי מורא עם כל ארבעת הבנים שעל שולחן הסדר. אנו סומכים על הקוראים שיידעו להבחין ברמת הטיעונים, וגם מן המפגש הזה יצאו מחוזקים".

התגובה של נרקיס לדברי הרב סתיו לא איחרה לבוא. "אני מודה לך אברהם שאיפשרת חופש דעה. אני יודע שהדברים שכתבתי לא פשוטים לקהל הדתי, שרבים מבנותיו ובניו חוזרים בתבונה ומתחלנים. אני חושב שזה מראה על עוצמת אמונתך. לעמית סגל יש הרבה מה ללמוד ממך".