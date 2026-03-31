מוהל בשנות ה-60 לחייו מבני ברק נעצר היום (ג') בחשד לגרימת מוות ברשלנות, לאחר שתינוק מת כשבועיים אחרי שעבר ברית מילה.

מהמשטרה נמסר כי חוקרי תחנת בני ברק-רמת גן פתחו היום בחקירה עם קבלת תלונה על מות תינוק, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע על ידי המוהל.

מהחקירה עולה כי התינוק עבר ברית מילה מוקדם יותר החודש. לאחר שהתפתח זיהום במקום הברית, הובא התינוק לרופא משפחה וזה הפנה אותו באופן מיידי לחדר מיון. בבית החולים נקבע מותו של התינוק.

מהמשטרה נמסר כי המוהל הובא לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. "משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך בחקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות", נמסר בהודעת המשטרה.