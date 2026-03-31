במשמרות המהפכה של איראן מאיימים על ענקיות ההייטק בשל החשד כי הן מעורבות בחיסולים במדינה.

האיראנים איימו כי על 18 חברות בהן אפל, גוגל, אינטל, מיקרוסופט ומטא - יותקפו מ-20:00 בערב מחר (רביעי) בתגובה לחיסולים.

בהודעה קראו במשמרות המהפכה לעובדי החברות להתפנות ממקומות העבודה "כדי להציל את חייהם", והעבירו אזהרה דומה גם לתושבים המתגוררים בסמוך למשרדי ענקיות הטק במזרח התיכון.

"תושבים באזור אותן חברות, בכל מדינות האזור, צריכים גם הם לעזוב את מקומותיהם לרדיוס של קילומטר אחד וללכת למקום בטוח", הזהירו האיראנים. "חברות המשתתפות באופן פעיל בתוכניות טרור יהיו יעד לתגובה. החל מהשעה 20:00 ביום רביעי (שעון טהרן), הן יהיו נתונות לתקיפה של מתקניהן בתגובה לכל התנקשות בתוך איראן".