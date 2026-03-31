יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נועם סולברג, קיבל היום (שלישי) עתירה נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר וסיעת עוצמה יהודית.

העתירה, שהוגשה על ידי עו"ד שחר בן מאיר, עסקה בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות ושצולם במוזיאון אסירי המחתרת בירושלים. הצילומים נערכו בעת שהמוזיאון היה סגור לציבור הרחב, ולשר בן גביר ניתנה גישה אליו באישור מיוחד.

עם הגשת העתירה ניתן צו ארעי להסרת הסרטון, ובהחלטתו הנוכחית הפך השופט סולברג את הצו למוחלט, משמע איסור קבוע על העלאת הסרטון.

בהחלטתו קבע השופט סולברג כי הסרטון מהווה תעמולת בחירות וכי השימוש במוזיאון - המופעל על ידי יחידת המורשת והמוזיאונים במשרד הביטחון - לצורך הצילומים, עולה כדי שימוש אסור בנכסי הציבור.

עוד קבע השופט כי לא חל החריג הקבוע בחוק לעניין מקום פומבי העומד כרגיל לשימוש הציבור, שכן המוזיאון היה סגור באותה עת והגישה לשר הייתה ייחודית. לאור קבלת העתירה, נפסקו הוצאות בסך כולל של 28,000 ש"ח, שהוטלו בחלקים שווים על השר בן גביר ועל סיעת עוצמה יהודית.

גורמים בימין אומרים כי "נראה כי השופט סולברג רוצה למצוא חן בעיני חבריו בבית המשפט העליון, ולכן הוא פוסק פעם אחר פעם נגד השר בן גביר. סולברג מזהה היטב שרוב חבריו בעליון מתעבים את השר בן גביר, ולפיכך הוא מנסה להתחבב עליהם".