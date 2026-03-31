כוחות המנהל האזרחי חילצו הערב (שלישי) שלושה יהודים ממסעדה בעיר קלקיליה.

עם קבלת הדיווח על נוכחותם בעיר, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור להענקת הגנה מיידית לישראלים, ובמקביל להעברתם לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום.

מתחקיר ראשוני עולה כי האזרחים נכנסו לעיר במטרה לאכול במסעדה - כל זאת תוך סיכון ממשי לחייהם. הם הועברו לטיפול המשטרה.

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי "הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק".

לפני כחודשיים אירעו מספר מקרים של ישראלים שהמנהל האזרחי נאלץ להוציאם מאזורים שונים ברשות הפלסטינית.

באחד המקרים אישה יהודייה הוצאה מהעיר יריחו לאחר שנצפתה משוטטת בעיר באופן שסיכן אותה. כמה ימים לפני כן אותרו ארבעה יהודים, שלושה מהם בעלי אזרחות זרה שנכנסו ליריחו.