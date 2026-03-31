חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), המובילה את חקיקת חוק עונש מוות למחבלים, התייחסה היום למתקפות נגד היוזמה והבהירה כי לא תירתע מחוות דעת משפטיות או עתירות לבג"ץ.

היא הר-מלך הדפה את הביקורת מצד בכירים לשעבר במערכת הביטחון וארגוני שמאל, שטענו כי החוק אינו נותן מענה רטרואקטיבי למחבלי הנוח'בה או לערביי ישראל. "אלו טענות סרק של יאיר לפיד והשמאל", אמרה. "השיטה שלהם היא לחפש חוק מושלם ב-101% רק כדי למסמס את ההרתעה. אנחנו לא מחכים - אנחנו פועלים".

לדבריה, מדובר ברגע היסטורי ותיקון מוסרי: "נגענו בנקודה שאף אחד לא העז לגעת בה מתוך פחד. החוק הזה מרתיע ומעולה, ובעזרת השם נראה אותו מיושם ומביא לתלייה של מחבלים שפלים". היא חתמה את דבריה באמירה כי החיבור בין ארגוני השמאל לבכירים לשעבר נגד החוק הוא "ההוכחה הטובה ביותר לצדקת דרכנו ולשיקום הגאווה הלאומית".