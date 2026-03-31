כ-50 אלף איש צפויים להשתתף השנה ביותר מ-1,300 סדרי פסח ציבוריים שיתקיימו ברחבי הארץ במסגרת פעילות צעירי אגודת חב"ד. זאת, למרות המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת.

מאחורי המבצע הלוגיסטי עומדים כ-2,000 שלוחי ופעילי חב"ד, הפרוסים בכל שכונה ועיר. הסדרים הציבוריים מותאמים למגוון רחב של אוכלוסיות, עם דגש מיוחד על עולים חדשים, ויתקיימו בשלל שפות: רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית.

במקביל לחלוקת המצות וערכות ליל הסדר לכלל האוכלוסייה, חולקו כ-15 טון בשר ויותר מ-10 טון מצות לסדרים הציבוריים. בנוסף, הוכנו כ-6 טון גפילטע פיש ויותר מטון וחצי חזרת. בגזרת המתוקים הוכנו קרוב ל-3 טון חרוסת, לצד כ-4 טון תפוחי אדמה וירקות לכרפס.

בפרויקט "לב חב"ד", המאגד עשרות שלוחי חב"ד הפועלים בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ, מתכוננים השנה במתכונת מיוחדת לערוך את ליל הסדר בחניונים ובמקלטים התת-קרקעיים, אליהם הועברו המאושפזים בעקבות מבצע "שאגת הארי".

המטרה היא להביא את תחושת החג לעשרות אלפי המאושפזים במרכזים הרפואיים ולבני משפחותיהם. מדובר בהיערכות לוגיסטית מיוחדת, הנעשית בשיתוף פעולה עם כלל המרכזים הרפואיים.

גם לפני הפסח, חולקו במרכזים הרפואיים, לאנשי כוחות הביטחון ובכל רחבי הארץ מעל חצי מיליון ערכות של מצות שמורה, יחד עם ערכה מיוחדת הכוללת עלון מידע לחג והגדה של פסח.

באגף "חב"ד בעליה", הפועל בקרב דוברי הרוסית והצרפתית, נערכו השנה להכפלת אירועי ליל הסדר ויערכו יותר מ-70 אירועים מהצפון ועד אילת. השלוחים מדווחים כי למרות המצב, הרישום להשתתפות באירועי ליל הסדר היה השנה גבוה במיוחד.

בשיתוף פעולה עם צה"ל והרבנות הצבאית, שלוחי חב"ד חילקו עשרות אלפי סטים של מצות שמורה לחיילי צה"ל בבסיסים, במוצבים ובאזורי הפעילות.

גם בקרב משפחות נפגעי הטרור מתקיימת פעילות ענפה. יותר מ-4,000 משפחות העומדות בקשר עם אגף נפגעי טרור בצעירי חב"ד קיבלו ערכות מצות וליווי כדי לראות שיש להם את כל הנדרש לחג.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, אמר: "גם בזמן מלחמה, אנו נערכים על מנת שגם השוהים בבתי הרפואה יזכו לחגוג את ליל הסדר בתחושה ביתית וחגיגית. ערכנו גם פעילות ייחודית לחצי מיליון ילדים במשדר מיוחד, במטרה להביא את שמחת חג הפסח לכולם".