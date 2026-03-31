שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, הגיש היום (שלישי) תביעת לשון הרע נגד עמרי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12. התביעה מתמקדת בסדרת פרסומים ברשת ה-X בנוגע למיזם "הסל של ישראל", שנועד להוריד את יוקר המחיה.

לטענת ברקת, מניב ניהל קמפיין "פייק ניוז" שכלל האשמות שקריות על מכרז תפור. מכתב התביעה עולה כי השר מכחיש מכל וכל את הטענות לניגוד עניינים: "הסלוגן נקבע זמן רב מראש ללא קשר לרמי לוי", נכתב, וצוין כי הטענה שקרפור מימנה בעקיפין עמוד חדשות בבעלות אחיו של השר היא "שקר כפול".

ברקת דורש פיצוי של חצי מיליון שקלים והסרת הפרסומים, תוך שהוא מאשים את הכתב בשימוש ב"סגנון של עולם תחתון".

מחדשות 12 נמסר בתגובה: "השר ברקת לא מצליח לתת תשובות לניגודי העניינים ולממצאים שחשפנו בשורת תחקירים ולכן מאז הפרסום הוא מנסה להתחמק מביקורת בשורה של גימיקים. לפחות בבית המשפט הוא ייאלץ להשיב לראשונה ולמסור דין וחשבון לציבור".

עמרי מניב הגיב בחריפות וכתב: "במה עסוק שר הכלכלה ניר ברקת ביום שבו קוברים 4 לוחמים שלנו שנפלו בדרום לבנון? בהגשת עוד תביעת השתקה נגדי. כן, שעתיים לאחר שהותר לפרסום, קיבלתי תביעה מברקת, זה מה שמעניין את האיש הריק הזה. הפעם לא 12 מיליון אלא חצי מיליון. הכל יקר יותר מאז שמקורבם של בעלי רשתות המזון נכנס לתפקיד, וכשאין תשובות מנסים לסתום לך את הפה, גם כשנופלים פה חיילים. איזה איש קטן ומביך".