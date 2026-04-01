אירוע חריג התרחש אמש (שלישי) ביישוב מבועים שבמועצה האזורית מרחבים, כאשר הכנות שגרתיות לליל הסדר הפכו לאירוע רפואי.

אישה כבת 66, שעסקה בהכנת החרוסת המסורתית עבור שולחן החג, פיתחה לפתע תגובה אלרגית.

הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב נגב בשעה 22:30. צוותי חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לבית המשפחה מצאו את האישה כשהיא סובלת מתסמיני התקף אלרגיה, ככל הנראה כתוצאה ממגע או טעימה מאחד המרכיבים המצויים בחרוסת.

צוותי הרפואה העניקו לאישה טיפול ראשוני לייצוב מצבה בשטח, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ממד"א נמסר כי מצבה של האישה מוגדר קל.