סרטון קצינת המשטרה הדוחפת בחוזקה מפגינה קשישה עורר סערה ציבורית, אך עבור לוחם ה-MMA המפורסם חיים גוזלי, מדובר בשידור חוזר וכואב של מציאות שאותה הוא ומשפחתו מכירים מקרוב.

"אסור לה להיות במשטרה אפילו יום אחד", הוא אומר בראיון לערוץ 7 ומספר על האירוע הקשה שעברו הוא ומשפחתו בעקבות מפגש עם אותה קצינה.

גוזלי מציין כי בכל הזדמנות בה הוא מפרסם דברים אודות הקצינה הוא מקבל פניות וסרטונים של אזרחים נוספים שנפגעו ממנה. הוא מספר כי הגיש תלונות במח"ש וממש בימים אלה אמורה להגיע הכרעת בית משפט באחת התביעות שלו נגדה. "לא מדובר בשאלה של שמאל או ימין, אלא בשוטרת אלימה שחושבת שבגלל שיש לה תעודת שוטר, החוק עבורה הוא משחק והיא מעל החוק".

על האירוע שלו, שאירע בשנת 2021, מספר גוזלי כי מדובר היה בליל יום שני. הוא הגיע עם בני משפחתו לכותל המערבי על מנת להודות לקראת פתיחת אקדמיה חדשה ללימוד אמנות הלחימה. טרם הגעתו תואמה כניסה עם הרכב עד לרחבת הכותל, אלא שכאשר הגיע למקום זיהה אותו השוטר שבכניסה, אך טען שהרכב לא רשאי להיכנס.

אשתו של גוזלי התקשרה על מנת להסדיר את כניסת הרכב כפי שתואם, ובעודה מדברת הגיעה אותה שוטרת ודרשה שלא יעמדו במקום. הסבריו שהעניין מסודר ממש בשניות אלה לא עזרו והיא שבה ודרשה שיעזבו את המקום. תוך כדי הדברים, מספר גוזלי, הגיע השוטר עם האישור, אך את השוטרת זה כבר לא עניין. היא קבעה, לדבריו בצעקות, שהם לא ייכנסו עם הרכב.

רעייתו של גוזלי, שוטרת בעצמה, פנתה לשוטרת ואמרה לה שהיא "בושה למשטרה", ולדבריו מאותו רגע ואילך החלה מהומה. השוטרת משכה את אשתו של גוזלי שהייתה אז בחודש הרביעי להריונה, תוך שהיא קוראת בקשר לשוטרים נוספים בטענה שמדובר באירוע של תקיפת שוטר. בתוך שניות הגיעו למקום לוחמי ימ"ס, שוטרים ואנשי בילוש. השוטרת הצביעה לעברו וטענה שגם הוא תקף אותה, כך גם כלפי חמיו בן השבעים של גוזלי שהיה ברכב פנימה.

מאחר ואשתו של גוזלי שוטרת היא נלקחה לתחנת המשטרה בעוד גוזלי עצמו הועבר לעיכוב או למעצר וחקירה בה נטען כלפיו שתקף את השוטרת. גוזלי ביקש לראות תיעוד מצולם של האירוע מאחר ורחבת הכותל וסביבתה מרושתות במצלמות. השוטר שחקר אותו סיפר שראה את הצילומים ומדבריו הובן שאין כל ראיה לדברים והחל לשוחח אתו על אמנויות לחימה.

כעבור זמן קצר שוחרר גוזלי אך בנתיים, כך התברר לו, היה מי שהדליף לתקשורת שחיים גוזלי נעצר בשל תקיפת שוטר, מה שהוביל לשרשרת אירועים שפגעו בו כלכלית באופן קשה, לאחר ששלטי חוצות שלו הוסרו בעקבות ההדלפה, מה שבסופו של דבר הביא לסגירת המיזם שבו פתח עד שהגיע לחדלות פירעון. זאת לבד מהפלה שעברה רעייתו לאחר האירוע הקשה, התעמרות שלדבריו עברה אשתו במשטרה עד שיצאה לפנסיה מוקדמת לאחר 27 שנות שירות בארגון.

בבית המשפט, כך טוען גוזלי, התברר כי התיעוד המצולם סותר את גרסת השוטרת, והתיק נגד המשפחה נסגר. למרות זאת, במח"ש החליטו לסגור את התיק נגד הקצינה בטענה שאין עבירה פלילית.

הוא תוהה מה היה קורה לאזרח רגיל, אדם שאינו מוכר, שמוצא את עצמו בסיטואציה דומה. כעת בכוונתו לתבוע את השוטרת באופן אישי, לאחר שבמח"ש הוחלט לסגור את החקירה מאחר ולטענתם אין במעשים עבירה פלילית.

בדבריו מוסיף גוזלי ומספר על התנהלותם של שוטרים אחרים שעמדו סביב כאשר הוא אזוק והשוטרת דוחפת אותו לניידת מבלי שעשה דבר. הוא פנה אז אליהם וציין שהאירוע מצולם, מה שייתכן ומזכיר את אירוע הקשישה המפגינה שהופלה בדחיפות על ידי אותה שוטרת כאשר לצידה ומאחוריה שוטרים אחרים שרואים את המעשים ואינם עושים דבר.

גוזלי לא מבין מה כוחה של השוטרת שמביא להגנה כזו שהיא זוכה לה, ומה פשר ההתנהגות האגרסיבית שבה היא נוקטת.

גוזלי, שהיה בעבר מתומכיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מביע אכזבה מהגיבוי שמעניק השר לקצינה. גוזלי מצידו סיפר על מה שעבר עליו בעקבות המפגש הקשה עם השוטרת ומאחר והשר לא ניאות להיפגש אתו על מנת לקבל ממנו את הפרטים על האירוע נוצר ביניהם נתק.

ממשטרת ישראל נמסר: "אין בכוונתנו להתייחס לתיקים שנדונו והוכרעו בערכאות המוסמכות ובין כתלי בימ"ש".