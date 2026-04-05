כמידי שנה בחג הפסח התקיים הערב (ראשון) אירוע "הקבלת פני רבו" המרכזי לרבני הציונות הדתית, אך השנה - בשל המצב הביטחוני - הוא לא נערך כמתוכנן בבנייני האומה בירושלים.

במקום זאת, האירוע התקיים במתכונת מצומצמת בשידור חי ברדיו "כאן מורשת" וביוטיוב, כך שהציבור הרחב השתתף מרחוק.

בחלקו הראשון של האירוע נערכה התוועדות חגיגית בהשתתפות הרב הלל הורוביץ, הרב אברהם יצחק שוורץ, הרב אביחי קצין, הרב אוריאל סעייד, הרב גדליה קליין וסגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג.

בחלק השני נשאו דברים גדולי הרבנים, שהביאו מסרי חיזוק לציבור לצד שמחת חג.

את האירוע יזמו וארגנו ארגון "דרך ארץ" בשיתוף עיריית ירושלים, והוא לווה במוזיקה ושירה חגיגית של להקת "אהללה" וצמד האחים עמירן ואריק דביר.

צילום: דוברות ארגון רבני דרך ארץ

