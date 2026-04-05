בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל היום החלטת ביניים בעתירה שעסקה בהגבלות על תפילה בכותל המערבי - והורה להגדיל באופן מיידי את מספר המתפללים המותר ברחבה ל-100 בני אדם.

העתירה ביקשה לאפשר תפילות רחבות יותר, לרבות ברכת כהנים, וכן להשוות את התנאים לאלה שניתנים להפגנות. למרות שבית המשפט ציין כי העתירה הוגשה בשיהוי וללא מיצוי הליכים, הוא בחר לדון בה בשל רגישות הנושא.

במהלך הדיון עלתה השאלה מדוע לא נעשה שימוש במנהרות הכותל כמרחב מוגן, אך נציגי המדינה הבהירו כי עמדת פיקוד העורף היא שמדובר בסכנה חמורה: "מלכודת מוות... חשש מהדף והתמוטטות שעלולים לגרום לאסון כבד".

בהחלטתם קבעו השופטים כי מעבר להגדלת המכסה ל-100 מתפללים, יש לאפשר כניסה רציפה של קבוצות לאורך היום - כך שבפועל יוכלו להגיע מאות מתפללים מדי יום, בהתאם להנחיות הביטחוניות.

בנוסף, בג"ץ הוציא צו על-תנאי למדינה, המורה לה להסביר מדוע לא נקבעת מדיניות סדורה למקומות הקדושים - כזו שתאזן בין צורכי הביטחון לבין חופש הדת והפולחן.

השופטים הדגישו כי הדיון העקרוני טרם מוצה, וכי יש צורך בגיבוש מדיניות שוויונית וברורה לעתיד. דיון נוסף בעתירה נקבע לימים הקרובים, כאשר המדינה תידרש להציג את עמדתה המלאה בנושא.

העתירה הוגשה בעקבות החלטת בג"ץ משבת, שאישרה קיום הפגנות המוניות בכיכר הבימה בתל אביב, מה שעורר זעם רב בקרב הציבור הדתי והמסורתי על מה שנתפס כ"איפה ואיפה" בחופש ההתקהלות.

"ברור שהכל עניין של איזונים", אמר במהלך הדיון נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. "צפיתי בשידור החי של ברכת כהנים, והיה מביך לראות את הכותל, ציפור הנפש של העם היהודי, עומד ריק".

יחד עם זאת, סייג השופט ואמר כי יש לבחון את ההבדלים המבצעיים בין המיגון בחניון הבימה לבין רחבת הכותל הפתוחה.

המשטרה הציגה בדיון מתווה המאפשר כניסה של קבוצות בנות 150 מתפללים בו-זמנית, תוך התחייבות לפינוי מהיר בעת הישמע אזעקה. המתווה זכה לגיבוי מהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למרות הסתייגותו מעצם קיום התקהלויות בעת הזו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נכנס לדיון ואמר: "אני מגיע לכאן כי הבנתי שהפרקליטות לא העבירה את הדברים שלי לבית המשפט. אני חושב שזו טעות חמורה לאפשר גם הפגנות, גם תפילות, ואני חשבתי וחושב וקורא לציבור לא להגיע, לא להפגנות, לא לכותל ולא להר הבית בימי המלחמה".

"יחד עם זאת", הוסיף, "לאור העובדה שבית המשפט פסק כפי שפסק, אני לא רואה איך אני יכול להפלות בין דם לדם, בין דין לדין. אם נותנים להפגין בקפלן, אני חוזר שוב, זו טעות שלכם. אם אתם מאפשרים את זה, אין מנוס אלא גם לאפשר תפילות בהר הבית וגם תפילות בכותל המערבי. כשם שיפגינו נגד המלחמה בקפלן, צריך לאפשר להתפלל למען חיילי צה"ל בהר הבית ובכותל".

בסוף הדברים, פנה השר בן גביר לנציגי הפרקליטות ואמר להם: "פעם אחרונה שאתם עושים דבר כזה - אני אמרתי לכם מה העמדה שלי. לא יכול להיות שאתם לא תציגו אותה לבית המשפט".

מנגד, נציגי פיקוד העורף הציגו עמדה קשיחה יותר. לטענתם, לאור העובדה שבאזור הכותל קיימים רק שני מרחבים מוגנים המסוגלים להכיל עשרות בודדות של אנשים, לא ניתן לאשר כניסה של יותר מ-100 מתפללים בכל רגע נתון. המטרה היא להבטיח שכל הנמצאים ברחבה יוכלו להגיע למחסה בתוך זמן ההתרעה הקצר.