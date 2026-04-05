הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סייר היום (ראשון) במרחב הכפר ראס ביידה - הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון שבה פועלים כוחות צה"ל נכון לעת הזו.

במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדי אוגדה 146 וחטיבה 226, ופרס את האסטרטגיה המבצעית להמשך הלחימה.

"צה"ל פוגע פגיעה קשה, נרחבת ורב מוקדית בארגון הטרור חיזבאללה", הצהיר הרמטכ"ל בשיח עם המפקדים. "בכלל כך בפעיליו, בפיקוד והשליטה, בתשתיות הטרור, ביכולות הצבאיות, באמל"ח, ביכולות הכלכליות שלו ועוד. יש לחיזבאללה מעל 1,000 מחבלים מחוסלים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בחיזבאללה תלך ותתעצם".

זמיר הבהיר כי צה"ל שינה את פני המערכה בדרום לבנון: "כל מטרת טרור וכל מטרה שמסייעת לטרור משטח לבנון יתקפו. כל השטח מדרום לליטני הפך לשטח השמדה שבו כוחות פיקוד הצפון וחיל האוויר פוגעים במחבלי חיזבאללה באופן שיטתי - עד שיובטח שכל השטח עד נהר הליטני ינוקה ויפורז מאיומים על ישראל ותושבי הצפון. פינינו את תושבי דרום לבנון לשם הגנתם ועל מנת לאפשר חופש פעולה צבאי בתמרון".

בהתייחסו ליעדי המלחמה, הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל מייצב כעת קו הגנה קדמי שנועד להרחיק את האיום מהיישובים: "צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שידרש".

הרמטכ"ל הגדיר את פירוק חיזבאללה מנשקו כ"יעד על" מתמשך, שהמערכה הנוכחית נועדה לקדם משמעותית. "צה"ל פועל לדיכוי וצמצום ירי תלול המסלול מלבנון, זה ייקח זמן אך אנחנו נמשיך ונעמיק את הפגיעה. צה"ל מעמיק את הפגיעה שהחלה במבצע 'חיצי הצפון' וימשיך לפגוע קשות בארגון הטרור חיזבאללה. לצד כל זאת אנחנו נשמור על חופש פעולה מבצעי בכל לבנון. היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו מוגדר כיעד על - זהו יעד מתמשך שהיה לפני המערכה הנוכחית - המערכה הנוכחית תקדם אותו. כפי שהוגדר, אנחנו נקדם אותו על בסיס ההישגים המבצעיים של צה"ל ובאמצעות מהלכים שיובלו על ידי הדרג המדיני ותוך שימור חופש הפעולה הצבאי להסרת איומים".

בסיום דבריו, התייחס הרמטכ"ל בכאב למחיר הדמים של המערכה: "אנחנו כואבים את נפילת לוחמינו במערכה ונתחקר כל אחד מהאירועים בו נפלו. הם נפלו במערכה למען ההגנה על מדינתנו ולמען הבטחת ביטחון תושבי ויישובי הצפון".

מוקדם יותר קיים זמיר סיור שטח בצפון הארץ, במהלכו נפגש עם ראש עיריית נהריה ועם אנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה. בשיחותיו עם ההנהגה המקומית והלוחמים ביישובים, הדגיש הרמטכ"ל את הקשר הישיר בין התמרון הקרקעי בלבנון לביטחון העורף הישראלי.

"אנחנו נלחמים בתוך לבנון כדי להגן על נהריה ועל יישובי הצפון, ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבים", אמר זמיר. "נוצרה כאן הזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית ולא נפספס אותה".

בדבריו הציב הרמטכ"ל קו ברור לגבי עתיד המרחב: "פינינו אוכלוסייה במרחבים בלבנון לשם הגנתה ואנחנו לא נשיב אותה עד שנבטיח פירוז מדרום לליטאני. לנגד עינינו הסרת האיום הישיר עליכם, תושבי הצפון".

זמיר פירט את המאמץ המלחמתי הרב-זירתי: "אנחנו מדכאים באופן שיטתי את איום הירי תלול המסלול, תוך הפעלת כלל היכולות העומדות לרשותנו. אנחנו פועלים במרחבים שונים בלבנון כדי לאפשר ביטחון לתושבי הצפון ולכל אזרחי ישראל - חיזבאללה סופג פגיעה קשה ואנחנו נמשיך ונעמיק אותה".

עוד הוסיף כי הלחימה מתנהלת בשתי זירות מרכזיות: "אנחנו פועלים בשתי זירות. זירת הצפון מהווה זירה מרכזית נוספת מלבד איראן. אנחנו רואים שההישגים מול איראן משפיעים גם על חיזבאללה".

הרמטכ"ל ביקש להביע הערכה עמוקה לראשי הרשויות ולתושבים שנשארו בקו העימות: "החוסן שאתם מפגינים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ שלנו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה על המנהיגות, האיתנות והתמיכה בצה"ל - החיזוק הזה נותן לנו אורך רוח להמשיך".