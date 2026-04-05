נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס בראיון לחדשות 12 לחילוץ הדרמטי של הנווט משטח איראן וסיפק הצצה למצב המשא ומתן המתוח מול משטר האייתוללות.

הנשיא שחזר את הרגעים הראשונים לאחר נפילת המטוס, כאשר בקשר התקבל מסר לא ברור מהנווט המסתתר. "בהתחלה קיבלנו מהנווט מסר קצר ומוזר בקשר. הוא אמר: 'אלוהים הוא טוב'", סיפר טראמפ. "חשדנו שאולי האיראנים תפסו אותו ושולחים לנו אותות שווא, ושמדובר בהונאה".

אולם, הנשיא ציין כי למרות החשד הראשוני, הכוחות לא ויתרו: "בסוף הצלחנו לאמת שזה אכן הוא. הנווט הצליח להסתתר בתוך נקיק בהר. איתרנו אותו באמצעים טכנולוגיים וחילצנו אותו".

על שיתוף הפעולה עם ישראל אמר: "ישראל עזרה לנו קצת במבצע, אבל רוב הפעולה הייתה אמריקנית. הישראלים שותפים טובים, אנשים מצוינים ואמיצים. אנחנו פועלים יחד כמו אח גדול ואח קטן".

בהתייחסו לסוגיה הבוערת של הגרעין האיראני והמתיחות האזורית, הבהיר טראמפ כי הממשל האמריקאי נמצא בעיצומו של "משא ומתן עמוק מאוד" עם טהרן.

"המו"מ מתקדם טוב, אבל אף פעם לא מגיעים לקו הסיום. יש סיכוי טוב להסכם. אם לא, אני מפוצץ שם את הכול", חזר שוב טראמפ על האיום.

לדבריו, את השיחות מנהלים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. טראמפ הוסיף כי ארה"ב הייתה קרובה להסכם, אך האשים את האיראנים בניסיון למשוך זמן.