רום ברסלבסקי בעדות על השבי מתוך הראיון להידברות

שורד השבי רום ברסלבסקי שיתף בעדות מטלטלת בריאיון לערוץ 'הידברות' על התקופה שבה הוחזק בשבי בידי מחבלי חמאס.

ברסלבסקי תיאר רגע קיצון שבו שקל לשים קץ לחייו: "הייתה לי משימת התאבדות. אמרתי לעצמי שאם המלחמה נגמרת ואני עדיין נשאר פה - אני לא מתאבד, כי אסור להתאבד, אבל אעשה מסיבת התאבדות".

לדבריו, באחד הרגעים הצליח להגיע לנשק של המחבלים: "שלחתי יד לקלצ'ניקוב, דרכתי אותו. היה לי בערך ארבע דקות לבד עם הנשק - פשוט חטפתי ברכיים קרות, לא הצלחתי להמשיך".

עוד סיפר כי חווה מצבים קשים במיוחד ואף היה קרוב למוות מספר פעמים: "מהשבעה באוקטובר ועד שהשתחררתי, הייתי עד בעיניים שלי להשגחה פרטית. ראיתי את המוות ממש בעיניים, והייתי במוות קליני אפילו, וברגע שאתה ניצול פעם אחר פעם, אני לבד ואני חוטף פיצוצים, ואני עומד מול קיר, בלי עיניים, בלי רגליים, בלי ידיים, כלום, אסור לעשות כלום, חוטף".

לדבריו, האמונה ליוותה אותו לאורך כל התקופה: "אני יודע שאלוקים פה איתי ואני יודע שיש סיבה למכות האלה שאני מקבל. זה תשלום שאני מקבל על עצמי".

ברסלבסקי התייחס גם לחג הפסח שעבר עליו בשבי, וסיפר כי בחר להימנע מאכילת חמץ - למרות המחסור הקשה במזון: "החלטתי לא לאכול פיתות. כשאמרתי לו את זה, הוא לא הסכים, הוא אמר שאני חייב לאכול את הפיתה וחצי הזאת, ושהוא לא שואל אותי. מה שעשיתי, הייתי עם תאילנדי חטוף. כשהוא היה מביא את האוכל, הערבי היה יוצא, ואני את הפיתות שלי הייתי מביא לתאילנדי".

כשנשאל ממה התקיים, השיב בפשטות: "לא ניזונתי. חייתי על צלחת אורז, אולי קצת שעועית".