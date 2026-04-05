"אבו עוביידה", דובר גדודי אל-קסאם - הזרוע הצבאית של חמאס - קורא לציבור הפלסטיני, לפעילי ארגוני הטרור ול"זאבים הבודדים" (מחבלים הפועלים באופן עצמאי) לבצע פיגועי "איכות" נגד ישראל, כדי להגן על המקומות הקדושים ולסייע לשחרור האסירים הביטחוניים המוחזקים בישראל.

בנאום מוקלט דרבן אבו עוביידה את הפלסטינים וערביי ישראל להגיע למסגד אל-אקצא, ואת הציבור ברחבי העולם להפגין מול שגרירויות ישראל במחאה על ההגבלות הביטחוניות האוסרות כניסת מתפללים למסגד. הגבלות אלה הוטלו מסיבות ביטחוניות, על רקע מתקפות הטילים מאיראן.

בהתייחסו להסדר ברצועת עזה, דחה את דרישת ישראל לפרק את הנשק שבידי הארגון, והדגיש כי ישראל לא תוכל להשיג באמצעות דיפלומטיה ומשא ומתן את מה שלא הצליחה להשיג באמצעים צבאיים.

דובר גדודי אל-קסאם קרא למדינות הערביות והאסלאמיות ללחוץ על ישראל לקיים את התחייבויותיה בהתאם לשלב הראשון של הסכם הפסקת האש, לפני תחילת הדיון ביישום השלב השני. עוד דרש מהן להבהיר לממשל האמריקני שישראל היא זו שמסכלת את ההתקדמות על פי ההסכם.

הוא כינה את ישראל "ישות זמנית חלשה" שלא הצליחה להשתלב באזור ולשמור על תדמית מוסרית, וציין כי העולם רואה בה כיום מדינה היוזמת מלחמות, הורגת ילדים ומפיצה שחיתות בעולם.

את המערכה הצבאית נגד איראן תיאר כניסיון לגזול את אוצרות הטבע, להביא לשינוי חברתי, דתי ותרבותי, להחליף את משמעות דת האסלאם, לפרק את יסודות האומה הערבית והאסלאמית, ולהכפיף את העולם הערבי להגמוניה הציונית באופן שירחיק את הערבים מהסוגיה המרכזית - פלסטין ומסגד אל-אקצא.