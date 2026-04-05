דיבייט בנושא גיוס בני ישיבות, שנערך בין הרב בנימין טבדי לרב שלמה בניזרי ופורסם בערוץ של בעלי תשובה המזוהים עם המגזר החרדי, מעורר מחלוקת.

הרב טבדי טוען כי הסרטון שפורסם תחילה היה ערוך וכלל השמטה של חלקים מהותיים מן הדיון.

לדבריו, הושמטו כמה דקות משמעותיות שבהן הציג ראיה מרכזית משיטת בעל הערוך התומכת בעמדתו. הוא ציין כי לאחר שהעמיד את המארגנים על כך, הסרטון הערוך הוסר מהערוץ.

עם זאת, לטענתו, המארגנים לא הסכימו לפרסם את הגרסה המלאה של הדיבייט, שאליו הוזמן ואשר למענו השקיע מזמנו. בעקבות זאת הודיע כי בחר שלא לפרסם מחאה חריפה, אלא להעמיד לרשות הציבור את הדיבייט המלא המצוי בידיו.

הרב טבדי הוסיף כי הגיע לדיון מתוך בקשה מפורשת שהשיח יהיה תורני ויתמקד בשיטות הראשונים. לדבריו, חלקים מן הדיון התפתחו לתקיפת הציונות הדתית, בניגוד למה שסוכם מראש עם המארגנים.

"אני לא באתי לתקוף ציבורים, אלא לדון לגופם של מקורות וסוגיות. זו הייתה מטרת הדיון, ועל כך אני מצר שנשמעו בו, בניגוד למה שסוכם עם המארגנים, גם התקפות מסוג זה". הוא הוסיף כי מטרת המשתתפים הייתה "לברר את האמת לאור מקורותינו, ולא שום דבר אחר".

בנוסף ציין כי במהלך הדיון הובאו ציטוטים מדברי הרב חרל"פ והרב ישראלי, אך מחמת קוצר הזמן לא הספיק להתייחס אליהם כראוי. לדבריו, עיקר מטרת הדיון הייתה לעסוק בראשונים ולהצדיק את עמדתו של הרב הרצוג.

לעניין דברי הרב ישראלי, טען כי ברשותו מכתב שבו נכתב כי דחיית השירות הצבאי היא צעד נכון רק באופן זמני, לצורך שיקום עולם התורה והתמודדות עם אתגרי הדור. לפי המכתב, ברמה העקרונית אין פטור למי שלומד תורה, ומדובר בהיתר של צורך שעה המחייב שיקול דעת ציבורי.