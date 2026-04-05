מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט של הרפובליקה האיסלאמית של איראן ולשעבר מפקד חיל האוויר, דוחה את האולטימטום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

טראמפ העניק ארכה של יום אחד לממשל בטהראן להגיע להסכם הפסקת אש בתנאים אמריקניים, ובהיעדר הסכם איים להשמיד את תחנות הכוח של איראן ולהחזירה לעידן האבן.

בהודעה שפרסם ברשת "איקס" שיגר קאליבאף איום איראני להסלים את המלחמה למערכה אזורית שבה כל המדינות יפסידו.

"המהלכים הפזיזים שלכם גוררים את ארצות הברית לגיהנום עלי אדמות לכל משפחה, וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתם מתעקשים לציית לפקודותיו של נתניהו", כתב קאליבאף.

קאליבאף הוסיף: "אל תטעו, לא תרוויחו דבר מפשעי מלחמה. הפתרון האמיתי היחיד הוא לכבד את זכויות העם האיראני ולשים קץ למשחק המסוכן הזה".