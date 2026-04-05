אלפי בני אדם השתתפו הערב (ראשון) במעמד המסורתי של "הקבלת פני רבו" בהשתתפות מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, וזאת בניגוד מפורש להנחיות פיקוד העורף המגבילות התקהלויות בשל המצב הביטחוני הרגיש.

האירוע עורר ביקורת ציבורית נוקבת, במיוחד על רקע סגירתם של אתרים קדושים וביטול אירועים מרכזיים ברחבי הארץ בעקבות דרישות הביטחון המחמירות.

מדוברות המשטרה נמסר כי הבקשה המקורית לקיום האירוע בהשתתפות אלפים ברחובות העיר סורבה מראש.

עם זאת, במהלך הערב התברר לכוחות הביטחון כי המארגנים החליטו לקיים את המעמד בתוך מבנה תת-קרקעי (קומה 2-) בבני ברק, שם התגודדו המונים.

"לפני זמן קצר נודע למשטרה כי מתקיים אירוע בהשתתפות המונים במבנה תת קרקעי בקומה 2- בבני ברק שבו לא נשקפת סכנה", מסרה המשטרה, "המשטרה פעלה מיד אל מול המארגנים בהידברות לצמצום כמות המשתתפים בהתאם להנחיות פקע"ר, או לחילופין להפסקה מיידית של האירוע. בשלב זה האירוע בתחילת פיזור".