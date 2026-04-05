שנה לאחר מותו: הזמר ירון סאפר מוביל את הקליפ לשיר "יה ריבון", שפורסם לזכרו של יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, בן 19 מירושלים, לוחם בהכשרה ביחידה 504, שהתמוטט ונפטר לאחר אימון בצפון הארץ.

ההקדשה נועדה להנציח את זכרו של סרלין, שעליו נכתב כי פעל למען בניין העם והארץ. "מקדישים את הניגון לזכרו ולעילוי נשמתו של חבר ילדות שלנו יוסף חיים צבי סרלין ז"ל שכל חייו פעל למען בניין העם והארץ להבאת גאולת ישראל וגאולת העולם כולו. הוא כל כך חסר לנו כאן, יהי זכרו ברוך".

עוד הם ציטטו משפט שכתב יוסף: "ברגע שבן אדם יכיר שיש עולם תחתון ועליון אז ירדוף כל הזמן לשליחות ולתיקון עולם".

הקליפ כולל ביצוע לשיר על פי פיוטו של רבי ישראל נג'ארה, בלחן של נעמי שמר וחסידות ויז'ניץ. על הביצוע אחראים אלעזר וכמן, שירה, פסנתר, חצוצרה ותכנותים; מרדכי סאפר, שירה, עוד וגיטרה; והזמר ירון סאפר, שירה, הפקה מוזיקלית וסאונד.