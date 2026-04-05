הרב מרדכי ענתבי, מרבני בית הכרם, תקף בחריפות את בג"ץ בעקבות החלטה הנוגעת לאישור הפגנה בתל אביב שהתקבלה בעיצומה של שבת, תוך פגיעה בערכים בסיסיים של מדינה יהודית ושמירת השבת.

בדבריו מתח ביקורת על עצם הדרישה לנמק מדוע לא לאפשר את ההפגנה. "מוציאים תקנה שהיא בניגוד לכל היגיון נורמלי, סביר, של בן אדם פשוט מהשכונה". עוד הוסיף כי מדובר בצעד שאינו מתקבל על הדעת מבחינה ציבורית וערכית.

הרב ענתבי החריף את דבריו כלפי שופטי בג"ץ ואמר כי "יש פה שיטה, יש פה דרך שרוצה להרוס, להחריב, להשמיד את מדינת ישראל כמדינה יהודית".

בהמשך דבריו אמר כי "הם לא יודעים בכלל מה הם עושים", והוסיף כי מדובר ב"קבוצת אנשים שרוצים לפרוק מעליהם כל סממן של עם ישראל". עוד טען כי "הם רוצים להחריב את מדינת היהודים", וקרא להתפלל כי "הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה שלמה".