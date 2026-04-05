הרב יוסי סג"ל, מראשוני היישוב בית אל, הלך לעולמו לאחר שנים רבות של ייסורים.

בני משפחתו מספרים כי למרות מצבו, המשיך לעשות מאמצים רבים להגיע לתפילות ולשמור על שגרת חייו הרוחנית.

עם עלייתו לארץ היה תלמיד ישיבת מרכז הרב, וכחייל בודד זכה להשתתף בליל הסדר במשך מספר שנים עם רבו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. שימש כבעל תוקע בישיבה במשך שנים רבות והיה מבאי בית המדרש הקבועים.

בני המשפחה ציינו כי הרב סג"ל הקפיד מדי שנה לערוך אזכרה לחבריו שנרצחו בפיגוע בבית הדסה בחברון. לצד זאת, פעל במעשים טובים רבים לאורך חייו והותיר רושם עמוק על סביבתו.

עוד הוסיפו כי חרף הקשיים והייסורים, שמר על התמדה ועמל רוחני, והמשיך לפעול מתוך תחושת שליחות ומחויבות לערכים בהם האמין.

החברותא שלו בישיבת מרכז הרב הרב שמואל שפירא, ספד לו בשיחה עם ערוץ 7: "הוא מאוד דבק ברב צבי יהודה, דבק בתורתו ודבק בו פיזית, והרב צבי יהודה מאוד קירב אותו. היה גם בן בית אצל אבא (ר' אברום שפירא) הן בלימוד במוצאי שבת בקצות והן בן בית בהדרכת התורה.

במשך עשרות בשנים היה ממובילי החבורה של מצות הלפרין שעסקו בעבודת הקודש של האפייה, היה בעל המים בזמן הרב צבי יהודה ואבא".

עוד הוסיף: "גדל במשפחה עמידה בקהילה הדתית לאומית בניו יורק, כאשר המסלול הטבעי שלו לכאורה היה של רופא אמריקאי. הוא למד תחילה בישיבה יוניברסיטי אצל הרב יוסף דב סולוביצ'יק. הוא סיפר לי על החוויה שהיו אומרים את הקינות מהבוקר עד מנחה ביגון ובמרירות. בגלל אהבת ארץ ישראל ומכוח אהבת התורה הוא עזב את הכל ועלה ארצה. במשך שנים היה גם מאוד מאוד מקושר לרב חיים דרוקמן.

בצבא שירת כלוחם בשיריון ועסק לפרנסתו בהייטק. עיקר חיייו היה עבודת ה'. היה גר בתקופות הראשונות של בית אל בקרוואן ואחר כך עבר לגור ליד ישיבת בית בית אל, מאוד דבק בישיבה של הרב זלמן ואף היה בעל תוקע שם במשך שנים רבות.

העמיד שבט גדול ובנו הרב יצחק הוא בוגר ישיבת מרכז הרב שהיום עוסק בתחום החינוך. היה לו אהבת ישראל גדולה, הוא מאוד כאב את המריבות במדינה, זה מאוד ציער אותו".