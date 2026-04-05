אושיית הרשת שושי תמם שיתפה היום (ראשון) את סיפור פציעתו הקשה של בעלה בועז, סמג"ד בקבע, בקרבות העזים בדרום לבנון בשבוע שעבר.

בועז נפצע מפגיעת טיל קורנט ישירה בטנק שלו, אירוע בו נפל סמל לירן בן ציון הי"ד. שמו לתפילה: בועז דב בן בת שבע.

שושי מתארת רגעי גבורה עילאיים בשטח לבנון: "בועז חילץ את עצמו מהטנק וכשניסה לעמוד הוא נפל. הוא הבין שיש לו פציעה ברגל. הוא שם לעצמו ח"ע ברגל הקטועה. בשנייה שמו לו החיילים. בועז עלה בקשר ודיווח שנפצע. לאורך כל החילוץ הוא היה ערני ותפקד בעירנות שיא".

רגע לפני שעלה למסוק הפינוי, ביקש בועז לעלות שוב מול חייליו בקשר: "אתם הכי טובים שיש. תמשיכו להילחם את המלחמה הצודקת הזו. אל תדאגו לי. עד הסוף עד הנצחון".

לדבריה, הוא היה ער לאורך כל 50 הדקות שערכו הפינוי לבית חולים. גם בבית החולים רמב"ם, בועז לא איבד את רוחו האיתנה. שושי מספרת כי התעקש לדבר איתה שניות לפני שנכנס לחדר הניתוח לפני שמרדימים אותו: "הוא התקשר אלי ואמר לי - 'מאמי, אני טוב אני %1OO. יש לי משהו ברגל. אם את רוצה תבואי. אני טוב'".

במהלך הניתוח התברר כי לא ניתן להציל את אחת מרגליו והיא נקטעה מעל הברך. למרות התחזיות שיהיה מורדם ימים ארוכים, בועז התעורר כעבור שעות ספורות, ביקש את הטלפון והתקשר לאשתו: "כפרה שליייי, מה איתך? אני בטוב! בואי אלי".

"כשבאתי לראות אותו בפעם הראשונה שהוא התעורר פרצתי בבכי", כותבת שושי, "בועז אמר לי 'מאמי. הכל טוב. זה רק רגל. תראי אותי. אני בועז שלך. אני עוד חודשיים רץ איתך ועם הילדים. קיבלתי זכות לתת את הרגל שלי. נכון. לקחו לי רגל. אבל הם לא ניצחו אותי. את הרוח שלי אף אחד לא יכול לנצח'".

לדבריה, הדרך לשיקום עוד ארוכה: "לקח לי כמה ימים לעכל. ועדיין ייקח עוד זמן ונעבור מסע ארוך ורכבת הרים של רגשות אבל הרוח החיובית של בועז מדבקת בחדר".

היא הוסיפה כי "זו לא רוח שנולדה בערב שבו פגע הטיל בטנק שלו. זו הרוח של בועזי מהיום שהוא נולד. וכל הקרובים אליו יעידו כך".