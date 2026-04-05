הפועל חיפה לא ניצחה את מכבי תל אביב ב-22 המפגשים האחרונים, מאז ה-2:1 בחוץ במרץ 2018.

למעשה, גם העונה, בכל פעם שהצהובים מת"א הגיעו לנקודת שפל, הם הצליחו לצאת ממנה במשחק מול הפועל חיפה.

גם הערב (ראשון) במשחקה הראשון מזה חודש וחצי, משחק החזרה שלה לליגת העל בכדורגל לאחר ההפסק הכפויה בשל מבצע "שאגת הארי", הביסה מכבי את האדומים מחיפה הפעם באצטדיונם הביתי עם 4:1 מהדהד.

המכבים מת"א הראו כמה הם היו רעבים לחזור ולשחק כדורגל, כאשר הובילו כבר בתום המחצית הראשונה בתוצאה 3:0 וגם שער מצמק של הפועל חיפה לא מנע ממכבי להגיד את המילה האחרונה ולכבוש שער רביעי.

זה נגמר עם 4:1 מהדהד למכבי שמנצלת את המעידה של הפועל באר שבע אמש ומצמקת את הפער מראשות טבלת ליגת העל בכדורגל והמאבק על האליפות לכדי 7 נקודות בלבד, מחזור אחד לסיום העונה הסדירה.