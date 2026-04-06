בזמן שמאות מתפללים נהדפו בשל מגבלות מחמירות - התברר כי בין הזוכים לאישור הכניסה המיוחל לכותל המערבי היה מנהיג קהילת "שובו בנים", אליעזר ברלנד.

כניסתו של ברלנד, דמות שנויה במחלוקת, עוררה תגובות, בין היתר על רקע הרשעותיו בעבר: בשנת 2016 הורשע בעבירות מין, ובשנת 2021 הורשע גם בעבירות כלכליות ובהן מרמה, עושק והלבנת הון, וריצה עונש מאסר.

הדברים מעוררים תמיהה בקרב מתפללים רבים שביקשו להגיע למקום ונהדפו בשל המכסות הנוקשות המיושמות מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

בקרן למורשת הכותל המערבי מיהרו להתנער מהאירוע ומסרו בתגובה: "אופן כניסתו של הרב אליעזר ברלנד לרחבת הכותל התבצע על ידי משטרת ישראל - הקרן למורשת הכותל המערבי לא טיפלה ולא היתה מודעת על הגעתו וכניסתו לכותל".

מהמשטרה נמסר בתגובה לביקורת כי הכניסה אושרה במסגרת הנהלים המקלים על אוכלוסיות עם מוגבלויות או קשישים: "כמו בשגרה, גם בעת מבצע שאגת הארי, משטרת ישראל מאפשרת כניסה לרחבת הכותל המערבי עבור קשישים עם מוגבלות בתנועה ונכים, וזאת בהתאם למתווה התפילות שאושר עם פרוץ המבצע".

"המקרה המדובר טופל בהתאם למדיניות זו, המיושמת באופן שוטף בעשרות מקרים דומים בשבועות האחרונים למען ציבור הקשישים והנכים, במטרה לאפשר את חופש הפולחן לצד שמירה על מגבלות הבטיחות".