בעיצומה של מלחמה ומצב חירום מתמשך, המשיכה הקהילה היהודית בקייב לקיים את מסורת חג הפסח השנה במאמץ יוצא דופן.

הרב הראשי ושליח חב"ד לעיר, הרב יונתן מרקוביץ, יחד עם בנו הרב אריאל מרקוביץ, הובילו יוזמה רחבת היקף להגיע לכל יהודי בעיר.

לילות הסדר המרכזיים התקיימו במרכז הקהילה היהודית ובבית הספר "אור אבנר פרלינה", בהשתתפות מאות משתתפים - משפחות, צעירים ומבוגרים.

במקביל נערך ליל סדר מיוחד לעצירים יהודים בבית המעצר "לוקינבקה", בעוד מצות וערכות חג נשלחו לאסירים יהודים בבתי כלא נוספים ברחבי המדינה.

בכירים מלשכת הנשיא השתתפו באירועים, כולל ראש לשכת הנשיא קיריל בודאנוב וסגניתו אירינה מודרה, חברת הקהילה היהודית. הנשיא וולדימיר זלנסקי קיבל מצות מהרב הראשי ושיגר באמצעותו ברכה מיוחדת לקהילה.

רגע מרגש במיוחד היה הגעתם של חיילים יהודים שקיבלו חופשה קצרה מהחזית והצטרפו לחגיגות - בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה.

"השנה, יותר מתמיד הבנו עד כמה חשוב להגיע לכל יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא", אמר הרב מרקוביץ. "פסח הוא חג של חירות, אבל גם של אחדות ואחריות. לראות את הקהילה מתכנסת, שרה ומחזקת אחד את השני - זה נותן כוח להמשיך למרות המצב המורכב".