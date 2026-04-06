אביגיל אלימלך, ילדה בת 6 מלוד, נפטרה אתמול בבית החולים שמיר-אסף הרופא, לאחר שנחנקה בחבל נדנדה בחצר ביתה.

משפחתה מתנגדת לביצוע נתיחה בטענה שהדבר מנוגד להלכה היהודית.

האירוע התרחש בצהרי יום האתמול כשהתקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על ילדה מחוסרת הכרה בחצר בית בשכונת נווה זית בלוד.

על פי הבדיקה הראשונית, במהלך משחק על נדנדה נכרך חבל סביב צווארה של הילדה, מה שגרם לאובדן הכרה.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה ביצעו פעולות החייאה, ולאחר שהצליחו להחזיר את פעימות הלב פינו אותה למרכז הרפואי במצב קשה וקריטי. למרות מאמצי הצוות הרפואי, מותה נקבע בבית החולים.

הנפטרת הצעירה היא בתו של הרב שרון אלימלך, דמות מוכרת בקהילת חב"ד בלוד.

גופת הילדה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר. לטענת בני המשפחה, המשטרה דורשת לבצע נתיחה - דרישה שעומדת בניגוד לעמדת המשפחה החרדית.

"אנחנו נמצאים בשעה הקשה ביותר של חיינו, ובמקום להתאבל אנחנו נאלצים להילחם על גופתה של בתנו," מסרו מקורבי המשפחה. הם טוענים כי מדובר בתאונה ביתית ברורה שאינה מצדיקה נתיחה, ודורשים את שחרור הגופה לקבורה מיידית.

רבנים ועסקנים מהקהילה פועלים מול דרגים בכירים במשטרה ובמערכת המשפט במטרה למצוא פתרון שיאפשר את שחרור הגופה ללא ביצוע נתיחה.