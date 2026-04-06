בתום מאבק ממושך של יותר משנה וחצי הודיע משרד הביטחון למשפחת דגן כי בנם, רס"ן (מיל') אסף דגן ז"ל, הוכר כחלל שנספה עקב שירותו.

ההחלטה התקדימית התקבלה לאחר שהוכח כי הפציעה המוסרית והפוסט-טראומה מהן סבל, אשר הובילו לנפילתו, נגרמו באופן ישיר כתוצאה משירותו הצבאי האינטנסיבי לאורך שני עשורים. כפועל יוצא, תוכר משפחת דגן כמשפחה שכולה במעמד זהה לכלל חללי צה"ל.

רס"ן אסף דגן ז"ל, שהיה נווט קרב וצנחן שם קץ לחייו במהלך שירות מילואים פעיל שהחל עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". המאבק להכרתו החל מיד לאחר מותו, כאשר משרד הביטחון סירב בתחילה לאפשר לו קבורה צבאית ולהכיר בו כחלל. רק לאחר התערבות בג"ץ הובא דגן לקבורה בטקס צבאי מלא כחודשיים לאחר שמת, אולם ההכרה הרשמית כחלל משרד הביטחון ניתנה רק כעת.

ממשפחת דגן נמסר בתגובה להחלטה: "הצדק סוף סוף נעשה. מדינת ישראל מכירה היום באסף שלנו כפי שהיה באמת: נווט קרב, קצין, צנחן, איש מילואים וגיבור ישראל, שהקדיש את חייו לביטחון המדינה, במסירות אין קץ, ושילם מחיר נפשי כבד בעקבות שירותו. שום הכרה לא תחזיר לנו את אסף, אבל יש ברגע הזה תיקון של עוול עמוק ואמירה מוסרית חשובה - פוסט טראומה ופציעה מוסרית הן פציעות שירות לכל דבר".

במשפחה הוסיפו והדגישו את חשיבות המסר בימים אלו: "דווקא בימים כאלה, כשמדינת ישראל נשענת שוב על טייסי הקרב, הנווטים ואנשי המילואים במערכה מול איראן, חשוב לזכור שיש מי שנושאים איתם את המשימות והשגרה הרבה אחרי, ומשלמים מחירים אישיים קשים. האחריות של המדינה היא לעשות הכל כדי למנוע ממקרים טראגיים כמו של אסף לקרות, ולוודא שהיא מעניקה לגיבורי ישראל את הכבוד הראוי להם".

עורכי הדין עודד סבוראי וסיון האוזמן, שייצגו את המשפחה, מסרו: "מאז מותו הטראגי של אסף ז"ל, עברנו כברת דרך משמעותית, מהתייחסות אליו כאל אזרח שהתאבד ללא קשר לשרותו בצה"ל ועד להכרה של המערכת בכך שמותו של אסף ז"ל הינו תולדה של טראומות קשות שהוא חווה בשרותו הצבאי, שפצעו את נפשו עד שלא יכל עוד. אנו גאים בזכות שנפלה בחלקנו לסייע למשפחה השכולה בהנצחה הגונה וצודקת של נווט המילואים, רס"ן (מיל') אסף דגן ז"ל, כמי שנספה תוך ועקב שירותו בצה"ל".