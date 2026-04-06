חיל האוויר השמיד תשתיות טרור דובר צה"ל

צה"ל פרסם הבוקר (שני) תיעודים חדשים ומרשימים מתקיפות חיל האוויר ברחבי לבנון במהלך הימים האחרונים.

במסגרת המאמץ המתמשך לחיזוק קו ההגנה הקדמי ופגיעה אנושה ביכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה, הושמדו שורת תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה אסטרטגיים.

על פי הדיווח, חיל האוויר זיהה ותקף באופן ממוקד משגרים ומאגרי נשק שהוסתרו בתוך בניינים ותשתיות אזרחיות במספר מרחבים שונים.

בצה"ל מדגישים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול מתוך האוכלוסייה האזרחית בלבנון, תוך ניצול ציני של התושבים כמגן אנושי להוצאת מתווי טרור נגד אזרחי ישראל.

בצה"ל מציינים כי טרם התקיפות ננקטו צעדים משמעותיים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים, תוך שימוש בחימוש מדויק, תצפיות רציפות מהאוויר ומידע מודיעיני איכותי שנאסף מראש.

"צה"ל נחוש להמשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט", נמסר מצה"ל.