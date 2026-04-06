מבצע חילוץ הסתיים הבוקר (שני) בלב מדבר יהודה: יחידת "להבה" של כבאות והצלה לישראל, בשיתוף פעולה צמוד עם המערך האווירי של משטרת ישראל, חילצה שלושה נערים שנקלעו למצוקה באזור מצוקי דרגות.

הנערים נתקעו בדרדרת מסוכנת בנקודת דיווח מספר 12, מקום המאופיין בתוואי שטח תלול ומסוכן שהקשה על הגעה רגלית מהירה.

עם קבלת הדיווח, הוקפץ למקום מסוק משטרתי ועליו צוות מחלצים מיומן של יחידת 'להבה'.

בשל תנאי השטח המאתגרים והעובדה שלא ניתן היה להנחית את המסוק בבטחה, ביצע הטייס תמרון מורכב הנקרא "מנחף" - ריחוף יציב וקרוב מאוד לפני הקרקע.

תחת הרוחות העזות והאבק, לוחמי 'להבה' פעלו במהירות והעלו את שלושת הנערים בזה אחר זה אל בטן המסוק.

מיד עם סיום שלב ההעלאה, המריא המסוק ופינה את המחולצים לנקודת ריכוז בטוחה, שם המתין להם צוות רפואי לבדיקות.