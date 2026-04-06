ציטוטים שהגיעו לידי ערוץ 7 מישיבת הקבינט שנערכה אמש, חושפים עימות חריף וחסר תקדים בין שרי הממשלה לבין מערכת המשפט והפרקליטות, על רקע ההגבלות בכותל המערבי מול אישור ההפגנות בכיכר הבימה.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, פתח במתקפה ישירה על שופטי בג"ץ: "צריך לקבל החלטה שבית המשפט לא הקובע, אלא רק פיקוד העורף, המשטרה צריכים להישמע לפיקוד העורף ולהגביל את האירועים, זה לא נתפס שבית משפט מתעלם מהגורם הביטחוני - אין להם שום אחריות - אם יפגעו אזרחים מנפילת טיל זה עלינו".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הצטרף לביקורת והתריע מפני אפליה בין דם לדם: "מסכים עם יריב, אבל במקום שבו פיקוד העורף מאפשר, אי אפשר להפלות בין מפגיני הבימה לעולי ההר ועולי הכותל. אני תמכתי בהחלטה לבקש מאנשים לא להגיע לכותל ולהר הבית, אבל מהרגע שבית משפט אפשר בקפלן צריך לראות איך לאפשר בכותל ובהר עם מרחב מוגן - מבלי לסכן אנשים".

הוא הפנה אצבע מאשימה גם כלפי פנים: "גם הפרקליטות עושה מרד ולא מעבירה את העמדה שלנו לבית המשפט. בתגובה הייתי צריך להיכנס לדיון ולהציג את העמדה שלי - זה לא נורמלי הפרקליטות צריכה לייצג העמדה שלנו והם מתנהלים כאילו הם מייצגים בנפרד".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיהה על שיקול הדעת המשפטי: "לא מבין את בית המשפט, הם יצרו אפקט שעכשיו הכל פרוץ". נתניהו אף הנחה להעביר מסר תקיף לערכאות המשפטיות: "רוצה למסור הודעה לבית המשפט שפיקוד העורף מחליט ומה פתאום בית משפט מתערב".

שר החוץ גדעון סער הציג זווית משלו והדגיש את ריבונות הדרג המדיני: "מסכים עם יריב למעט שזו הממשלה שקובעת ולא פיקוד העורף. אנחנו הדרג המדיני השיקולים שלנו יותר רחבים".

נציג הפרקליטות, שרון אפק, ניסה להרגיע את הרוחות וציין כי "בית המשפט לא החליט החלטה סופית, יש עוד דיון ביום חמישי", אך השר בן גביר חתם את הדיון באזהרה מה"מדרון החלקלק" שיצרו השופטים.