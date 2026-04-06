המכון לרפואה משפטית באבו כביר מסר למשפחתו של איש העסקים נטע קסטין ז"ל, בן 31, את תוצאות הנתיחה - וקבע כי מותו נגרם ממפרצת מוחית שנבעה מפגם מולד בעורק סמוך לגזע המוח.

לפי הממצאים, מדובר באירוע רפואי פתאומי וקטלני, שלא ניתן היה לצפות או למנוע. התשובה נמסרה למשפחה זמן קצר בלבד לפני יציאתם ללוויה.

קסטין, ששימש מנכ"ל רשת בתי הקפה של "פקטורי 54", נמצא ללא רוח חיים בביתו בתל אביב ביום חמישי האחרון.

מגיש הטלוויזיה גיא פינס, חבר קרוב של המשפחה, חשף את פרטי הממצאים וכתב כי מדובר בעורק עם פגם מלידה שהתפקע בפתאומיות: "מהיר כברק, קטלני, אי אפשר להגיע, לעזור, להציל".

לדבריו, למרות הטרגדיה, יש בכך גם נחמה מסוימת: "זה הרע במיעוטו" מאחר ומדובר באירוע רפואי שלא ניתן היה למנוע.

במקביל, התייחס פינס לגל שמועות ותיאוריות שהתפשטו ברשת לאחר מותו של קסטין, כולל ניסיונות לקשור את האירוע לחיסון הקורונה.

"אני מתבייש שאני בכלל צריך לכתוב את זה", כתב, והדגיש כי מדובר בטענות חסרות בסיס שפוגעות במשפחה בשעתה הקשה.