תיעוד פגיעת הטיל בפתח תקווה מצלמת אבטחה

תיעוד דרמטי חושף את רגעי האימה הבוקר (שני) בפתח תקווה, במהלך המטח הכבד ששוגר מאיראן לעבר מרכז הארץ.

בתיעוד נראית אישה כבת 34, שעצרה את רכבה בצד הדרך עם הישמע האזעקה, כשהיא עומדת סמוך למכונית.

שניות ספורות לאחר מכן, טיל פוגע בעוצמה אדירה במרחק מטרים ספורים ממנה. מעוצמת ההדף והרסיסים, האישה מוטחת אל הקרקע ונופלת לצד הרכב.

היא נראית בתיעוד כשהיא קמה על רגליה כעבור שניות אחדות, ניגשת לרכב להוציא דבר מה, ומתחילה להתרחק מהזירה כשהיא פצועה.

האישה פונתה בתחילה במצב קשה לבית החולים בילינסון בעיר, כשהיא סובלת מפציעות רב-מערכתיות מרסיסים. עם הגעתה למרכז הרפואי וקבלת טיפול ראשוני, דיווחו הרופאים על שיפור במצבה, וכעת הוא מוגדר בינוני ויציב.

הפרמדיק נועם דהן סיפר על רגעי החילוץ: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם חלונות מנופצים ובתוכו הייתה אישה בת 34 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות קשות בגופה משברי יירוט. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

מהערכות ראשוניות של כוחות הביטחון עולה כי מדובר בירי של טיל בעל ראש קרב מתפזר, שנועד לגרום לנזק היקפי רב.

מלבד הזירה בפתח תקווה, דווח על נפילות ורסיסים גם בתל אביב, שם נפצע גבר כבן 30 באורח קל ופונה לאיכילוב. ברמת גן, בני ברק וקריית אונו נרשמו נזקי רכוש כבדים, ובאחת הזירות בתל אביב ניזוק קשות מבנה של בית ספר.