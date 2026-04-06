לוחמי משמר הגבול באיו"ש סיכלו אמש (ראשון) פיגוע טרור שעמד לצאת אל הפועל במרחב חטיבת בנימין.

במהלך פעילות מבצעית יזומה סמוך לכפר אל-מוע'ייר, הקימו הלוחמים מחסום לבדיקת חשודים, שם זיהו רכב שעורר את חשדם.

מבדיקה ראשונית עלה כי הרכב גנוב משטחי מדינת ישראל. הלוחמים עיכבו את הנהג, תושב יריחו בן 21, והחלו בחיפוש קפדני ברכב ובמכשירו הנייד, שהעלה ממצאים מדאיגים ביותר המעידים על כוונה ממשית לביצוע פיגוע.

במהלך החיפוש בתוך המכונית הגנובה, איתרו הלוחמים חוברת כתובה בשפה הערבית. מבדיקת תוכן החוברת עלה כי מדובר בצוואה המאפיינת מחבלים טרם יציאתם למשימת התאבדות או פיגוע רצחני, ובה מופיע שמו של החשוד בצירוף דברי פרידה ומניעים דתיים-לאומנים.

בדיקת הטלפון של החשוד חשפה תמונה קשה של הקצנה והכנה מודיעינית. אותרו בו תכנים רבים המבטאים הזדהות עמוקה עם ארגון הטרור חמאס, כולל שבחים לטבח ה-7 באוקטובר.

חמור מכך, התברר כי המחבל היה חבר בקבוצות וואטסאפ של מתיישבים וחיילים, לצד קבוצות ביטחוניות נוספות, ככל הנראה במטרה לאסוף מידע על תנועות כוחות ומיקומים של אזרחים לקראת הפיגוע המתוכנן.

לאור הממצאים המובהקים המעידים על היערכות לביצוע פיגוע, נעצר החשוד והועבר להמשך חקירה דחופה בשירות הביטחון הכללי.