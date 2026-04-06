לוושינגטון ולטהרן הועברה הצעה רשמית לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז, שאמורה להיכנס לתוקף עוד היום (שני).

על פי דיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס', מי שעומדת מאחורי גיבוש המתווה היא פקיסטן, המנסה לגשר בין הצדדים ולמנוע הידרדרות אזורית כוללת.

גורמים המעורים בפרטי ההצעה מסרו כי לאורך כל הלילה האחרון התנהל קשר רציף וקדחתני בין מפקד צבא פקיסטן, פילד מרשל אסים מוניר, לבין צמרת הממשל האמריקני - סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, וכן מול שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

המתווה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", מורכב משני שלבים: שלב מיידי - הפסקת אש שתיכנס לתוקף לאלתר ופתיחת מצר הורמוז לשיט חופשי.

ושלב הקבע - חלון זמן של 15-20 ימים לניהול שיחות בבירת פקיסטן, במטרה להגיע להסדר סופי שיכלול התחייבות איראנית לוויתור על נשק גרעיני בתמורה להקלה משמעותית בסנקציות הכלכליות.

בטהרן מנמיכים ציפיות. בכיר איראני אישר כי הממשל בוחן את ההצעה, אך הבהיר כי איראן אינה מוכנה לפעול תחת לחץ או "דד-ליינים" קשיחים.

"מצר הורמוז לא ייפתח בתמורה להפסקת אש זמנית בלבד", הבהיר הבכיר, והטיל ספק בכוונותיה של וושינגטון: "טהרן מאמינה שארה"ב עדיין לא מוכנה להסכם קבוע".