בית משפט השלום באשקלון התיר הבוקר (שני) לפרסום פרטים נוספים מהפרשה הביטחונית החדשה שנחשפה בשבוע שעבר.

על פי המידע, ביחידה הארצית לחקירת פשיעה בין-לאומית (יאחב"ל) מתנהלת חקירה רחבת היקף בעניינם של מספר חשודים, החשודים בשיתוף פעולה ישיר ומסוכן עם גורמי מודיעין וטרור איראניים.

החשד המרכזי העומד בלב החקירה מצייר תמונה מדאיגה של "תעשיית טרור" מקומית בשירות האויב: החשודים פעלו על פי החשד לייצור חומרי נפץ באופן עצמאי, תוך שהם מקבלים הנחיות ושירותים מגורמים בטהרן.

חמור מכך, על פי החשד, חברי הרשת לא הסתפקו רק בייצור, אלא אף ערכו ניסויים בחומרים הנפיצים שייצרו כדי לבחון את יעילותם.

"החשודים בפרשה פעלו לבקשת הגורמים האיראניים לייצור חומר נפץ, ואף ערכו ניסויים בחומר שייצרו", נמסר בהודעה שהותרה לפרסום.

מדובר בעליית מדרגה משמעותית בניסיונות האיראניים לגייס סייענים בתוך שטחי המדינה לביצוע פעולות טרור מורכבות, הכוללות ידע טכני וייצור אמצעי לחימה.