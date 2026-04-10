סיפור חייה של דפנה חסדאי שזור בעולם של זוהר, תשובה וסגירת מעגל. מי שהחלה את דרכה כילדה בבית מסורתי באשדוד והפכה לאחת הזמרות הבולטות בצה"ל, מצאה את עצמה עוברת מהפך פנימי עמוק שהוציא אותה מלהקת הנח"ל אל עולם של תורה, חסד ושליחות יהודית שורשית.

"זה בעצם חסדי השם ממש," פותחת חסדאי את הראיון באולפן ערוץ 7. "יש לי כל כך הודאה לבורא עולם על הזכות הזאת שהוא רומם וחשף אותי לעולמות של קדושה ואמת".

את תחילת הדרך היא מייחסת לשמירה רוחנית שקיבלה מדודה שנהרג במלחמת יום הכיפורים. "הוא היה אדם ירא שמיים מאוד חזק, היה מש"ק דת בתעלת סואץ. הוא כל הזמן היה אומר למשפחה 'תשמרו על דפנה'. אחרי שעברתי תהליך של תשובה, יום אחד שאלתי את בורא עולם 'למה זכיתי?'. התשובה שקיבלתי הייתה שדוד אברהם התפלל עליי למעלה. הרוג מלכות. אין לי ספק שכל המהלך שעברתי מלווה בנשמות של סבים וסבתות שלי".

הכישרון המוזיקלי של חסדאי בלט כבר בגיל צעיר. בגיל 18 התקבלה ללהקת הנח"ל היוקרתית, ללא פרוטקציה, והפכה לסולנית מובילה. אולם, למרות מחיאות הכפיים וההצלחה, משהו בתוכה נותר ריק. "תמיד בפנים, גם כשהייתי בתוך הלהקה, הייתה לי איזושהי תחושה שאני לא מונחת במקום הנכון. הרגשה של ניכור מאוד חזק שאני לא נמצאת במקום שלי".

היא נזכרת ברגעים שקדמו להופעות מול אלופי צה"ל ומצלמות הטלוויזיה. "מי שהיה מאחורי הקלעים מתפלל להשם זו הייתה אני. 'ריבונו של עולם', דיברתי איתו וביקשתי שלא אתבלבל במילים".

השינוי הממשי החל דרך בן זוגה, שלימים הפך לבעלה - משה. הוא החל לחקור את עולם הנשמות בעקבות פטירת אביו והתקרב ליהדות. חסדאי מודה כי בתחילה חשה פחד עצום מהשינוי הצפוי. "היה לי פחד מאוד גדול כי אמרתי לעצמי 'אם אני הולכת אחרי הדרך הזאת, דפנה מפסיקה לשיר, מפסיקה להופיע. הלך עליי'. ידעתי שלאלוהים יש אמת, אבל האומץ ללכת אחרי האמת הזאת הפחיד אותי מאוד".

ברגע המשבר הזה נכנס לתמונה הרב אורי זוהר ז"ל. בעלה של דפנה פנה לרב בבקשת עזרה, והרב הקדיש לה שעות ארוכות של שיחה. "אני באמת חושבת שרק אדם גדול כמוהו יכול היה להזיז אותי, להוציא אותי מהסינוור הזה של כל עולם הבמה והזרקורים". חסדאי החלה להתלבש בצניעות ולהתפלל, אך הוויתור על השירה בפני קהל מעורב היה הקושי האחרון והגדול ביותר.

הרגע המכונן הגיע במהלך הופעה בנתיבות. הרב שקידש את הזוג ביקש ממנה לא לשיר. "אני פתאום מתמלאת בבושה, וזה נהיה לי כל כך ברור. מורידה את הראש, שמה את המיקרופון על הרצפה ועוזבת את המקום. בורא עולם עזר לי והבהיר לי בצורה הכי גלויה: 'לך אסור לשיר'".

לאחר נישואיהם, עברו דפנה ומשה להתגורר בבית אל, שם הם מגדלים את 12 ילדיהם. "הקב"ה מעלה אותנו לירושלים, לירושלים שהיא בית אל. אנחנו גרים שם 33 שנים. איזה יישוב קדוש".

בתחילת דרכה ביישוב, היא לא ידעה שקיימת אפשרות לשיר בפני נשים בלבד, עד לפגישה המפורסמת עם הרב מרדכי אליהו ז"ל. "הרב מסתכל עליי ואומר לי: 'יש לך שליחות בעם ישראל. את הולכת מהיום לשיר רק בפני נשים. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה ואת תחזירי לו את המתנה. את תשירי בקדושה ותקרבי נשים'.

שאלתי אותו מי יהיה האמרגן שלי, והוא ענה: 'הקדוש ברוך הוא יהיה האמרגן שלך, אל תדאגי'". הברכה התקיימה במלואה, וחסדאי מצאה את עצמה מופיעה לעיתים 30 פעמים בחודש בפני נשים מכל המגזרים - מחב"ד ועד בני ברק, כשהיא משלבת בין עולם הבמה לחיי האמהות האינטנסיביים. "זה היה פשוט תשוקה להחזיר תודה לבורא עולם. 'אתה השפעת עליי שפע, הכנסת אותי לעולם של קדושה - אני אתאמץ להביא חיים'".

בשנים האחרונות, חסדאי חשה צורך לקחת את השליחות שלה צעד אחד פנימה, אל "המקומות החשוכים" כלשונה. היא חזרה לצה"ל, הפעם לא כסולנית בלהקה צבאית אלא כמרצה ומחזקת חיילות. "אני עשר שנים בצבא. חזרתי לצבא כמי שמביאה את הבשורה שיש השם בעולם. הגעתי גם לבתי כלא של חיילות אסירות לשמח אותן. ביקשתי להגיע למקומות חשוכים - והגעתי".

במקביל, היא למדה חמש שנים את תורת הנפש וכיום היא לומדת פסיכותרפיה אצל ד"ר אבולעפיה, במטרה להעניק סיוע מקצועי לנשים שעוברות קשיים משמעותיים.

לקראת סיום הראיון, חסדאי מתייחסת לאתגרי הדור ולצורך בשמירה על קדושת הבית. היא עומדת להוציא ספר בשם "נאמנות בחיי המשפחה", העוסק בהתמודדות עם השפעות המדיה והרשתות החברתיות על התא המשפחתי. "אנחנו נחשפים לתופעות מאוד לא פשוטות בגלל הפייסבוק והוואטסאפ. יש המון התערבבות. נשים צריכות להרים את הכפפה - פחות להתכתב עם גברים, יותר לשמור על הנאמנות והקדושה בבית. אם נשקיע בדבר הזה, אנחנו מזרזות את הגאולה".