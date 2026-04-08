בפודקאסט הרפואה של ערוץ 7 התארח ד"ר זיו דדון, מנהל מחלקת קרדיולוגיה בבית החולים שערי צדק, לשיחה רחבה שעסקה באתגרים המרכזיים עמם מתמודדת המחלקה כיום - החל מעומסי מטופלים ועד טיפול במקרים מורכבים של מחלות לב.

במהלך השיחה הוסבר גם מהו צנתור, מתי נדרש לבצע אותו, ואילו צעדים ניתן לנקוט מראש כדי להפחית את הסיכון להגיע לפרוצדורה כזו, כולל התייחסות להרגלי תזונה כמו צריכת שומנים ואכילת בשר.

עוד עלה לדיון תחום החידושים הרפואיים, כאשר ד"ר דדון התייחס לטכנולוגיות ולשיטות חדשות שנכנסו לאחרונה לשימוש במחלקה, לאופן קבלת ההחלטות סביב אימוץ טיפולים חדשניים ולדרך ההתמודדות עם חולים הסובלים ממחלות לב מורכבות. במסגרת זו הוסבר גם מהו מכשיר אקמו וכיצד הוא משתלב בטיפול במצבים קיצוניים. בהמשך השיחה עסקו גם במקומה של הרפואה הישראלית ביחס למערב, בעתיד תחום הקרדיולוגיה ובפרויקטים ומחקרים חדשים בהם מעורבת המחלקה.

לסיום, שיתף ד"ר דדון גם בנגיעה אישית על דרכו המקצועית והעשייה היומיומית כמנהל מחלקה, לצד האתגרים והשליחות שבטיפול בחולי לב.